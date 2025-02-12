Украина хочет использовать российские активы для закупки американского оружия

Украина планирует использование российских активов на сумму свыше $300 млрд для закупки американского оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Идея захвата активов и использования их для покупки американского оружия поднималась на многочисленных встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой [президента США Дональда] Трампа в последние недели», — говорится в сообщении.

По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа разрешит использовать замороженные российские активы на сумму $300 млрд для закупки оружия американского производства.

До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что основной объем вооружений и другой помощи должен поступать Украине от европейских стран-участниц НАТО. Шеф Пентагона подчеркнул, что обеспечение безопасности Европы должно быть императивом для европейских членов НАТО, и в рамках этого ЕС должен предоставить «львиную долю летальной и нелетальной помощи» Украине в будущем.

Ранее украинский депутат рассказал о главном страхе Зеленского.