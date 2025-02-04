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Украинский депутат рассказал о главном страхе Зеленского

Депутат Рады Дубинский назвал президентские выборы главным ужасом Зеленского
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Предстоящие президентские выборы на Украине являются самым большим страхом нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который был помещен в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот», — отметил парламентарий.

Официально срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. При этом власти страны отменили проведение выборов, сославшись на действие военного положения и всеобщей мобилизации.

1 февраля текущего года специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Киеву следует провести выборы до конца 2025 года. По его словам, речь идет как о президентских, так и парламентских выборах.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал важной идею проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации ее руководства. В то же время он выразил уверенность, что подобные предложения «не совсем по душе» чиновникам в Киеве.

Ранее советник Зеленского раскритиковал план Келлога по выборам на Украине.

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