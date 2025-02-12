В США ожидают, что львиная доля вооружений ВСУ теперь будет поступать из Европы

Основной объем вооружений и другой помощи должен поступать Украине от европейских стран-участниц НАТО. Об этом в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, заявил министр обороны США Пит Хегсет, его слова передает ТАСС.

«Обеспечение безопасности Европы должно быть императивом для европейских членов НАТО, и в рамках этого Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем», — считает Хегсет.

До этого глава минобороны Британии Джон Хили сказал, что 2025 год станет решающим в конфликте на Украине. В связи с этим глава ведомства призвал Запад увеличить объемы помощи Киеву и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь «‎мира путем силы». По словам главы ведомства, Британия выделит Украине новый пакет помощи на сумму в £150 млн ($186 млн).

8 февраля сообщалось, что Британия принимает участие в разработке двух морских беспилотных систем, которые предназначены для Вооруженных сил Украины.

По данным издания Naval Technology, в письмах парламенту от 4 февраля министр оборонных закупок Британии Мария Игл сообщила о работе над программами Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь»). Эти разработки упоминались на ужине, организованном главой минобороны Британии Джоном Хили 28 января. Игл уточнила, что новые системы были оперативно созданы для поддержки Украины и сейчас проходят финальное тестирование.

Ранее в США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине.