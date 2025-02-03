Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Также удар был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, цехам производства, а также по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 146 районах.

Утром 3 февраля Минобороны России сообщило, что экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

2 февраля сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» перехватили переговоры военных 41-й бригады Вооруженных сил Украины, которые пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области.

1 февраля в Минобороны России сообщили об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье. По информации ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

Ранее Арестович призвал жителей Украины признать поражение.