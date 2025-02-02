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Арестович призвал жителей Украины признать поражение

Арестович призвал украинцев признать поражение и коллективную ответственность
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Global Look Press

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович призвал жителей Украины признать поражение и коллективную ответственность за ситуацию в стране. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Арестович заявил, что украинцы проиграли в конфликте из-за «тупости, гордыни и упрямства». По его словам, все неудачи Украины связаны с тем, что в стране сформировалось общество взаимной ненависти и нетерпимости, где «каждый прав по отдельности, но все виноваты вместе».

Экс-советник подчеркнул, что единственный выход из сложившейся ситуации — это признать поражение и коллективную ответственность за него.

2 февраля подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил, Украина не может рассчитывать на заключение хорошего для нее соглашения в ходе потенциальных переговоров о прекращении конфликта.

До этого Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по вопросу урегулирования конфликта было бы «очень опасным». Он утверждает, что президент США Дональд Трамп может «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями и продолжая поддержку ВСУ.

Ранее на Украине назвали военкоматы «помойкой» и призвали «очистить» их.

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