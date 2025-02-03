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Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики армейской авиации, входящие в смешанную тактическую группу, выполнили боевую задачу, запустив ракеты по заданным координатам, что привело к уничтожению бронетехники и личного состава ВСУ. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на низкой высоте, используя тепловые ловушки для защиты от ракет ПЗРК противника. Подтверждение уничтожения цели поступило от передового авиационного наводчика.

2 февраля сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» перехватили переговоры военных 41-й бригады Вооруженных сил Украины, которые пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области.

1 февраля в Минобороны России сообщили об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье. По информации ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Арестович призвал жителей Украины признать поражение.

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