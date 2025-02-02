В ВСУ пожаловались на отсутствие ротации военных в Курской области

Бойцы российской группировки войск «Север» перехватили переговоры военных 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области. Фрагмент разговора украинских военнослужащих был опубликован в Telegram-канале «Северный ветер».

По информации канала, командование бригады не позволяет бойцам покидать позиции месяцами. Из материалов радиоперехвата следует, что командование ни при каких обстоятельствах не хочет осуществлять ротацию личного состава и заставляет своих солдат находиться на позициях «до изнеможения», пишет «Северный ветер».

«Брама, нам уже не противогазы нужны. Нам надо [уходить] уже отсюда. 30–40 дней уже, сил нет уже. Каждый уже [устал] просто [сильно]», — приводит канал слова одного из украинских военных.

1 февраля в Минобороны России сообщили об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье. По информации ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ в Курской области.