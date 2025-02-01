Минобороны сообщило об общих потерях ВСУ в курском приграничье

Минобороны сообщило, что с августа ВСУ потеряли под Курском более 56 тыс. солдат

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило об общих потерях ВСУ за время боевых действий в курском приграничье.

Согласно сводке ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

Кроме того, ВСУ лишились 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Среди них 13 HIMARS и шесть MLRS, которые были произведены в США. Также в перечне потерь противника 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 106 станций радиоэлектронной борьбы и восемь транспортно-заряжающих машин.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Россию удалось вернуть 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ.