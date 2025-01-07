Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о сбитых за сутки снарядах и дронах ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 50 дронов ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 50 украинских беспилотников, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, 39,6 тыс. беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 20,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, почти 30 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранним утром военнослужащие расчета беспилотников «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ нанесли точечные удары по укрепрайонам Вооруженных сил Украины в районе огнеупорного завода в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике

За прошлые сутки ВСУ выпустили 95 снарядов по четырем районам Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ попытались атаковать ЗАЭС с помощью нескольких беспилотников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами