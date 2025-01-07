Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 50 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 50 украинских беспилотников, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, 39,6 тыс. беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 20,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, почти 30 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранним утром военнослужащие расчета беспилотников «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ нанесли точечные удары по укрепрайонам Вооруженных сил Украины в районе огнеупорного завода в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике

За прошлые сутки ВСУ выпустили 95 снарядов по четырем районам Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ попытались атаковать ЗАЭС с помощью нескольких беспилотников.