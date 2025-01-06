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ВСУ попытались атаковать ЗАЭС с помощью нескольких беспилотников

МО РФ: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар восемью беспилотниками
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Reuters

ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, но всех их сбили. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, разрушений на атомной станции е зафиксировали, радиационная обстановка также остается в норме.

В Минобороны отметили, что Украина не прекращает провокации, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ночью 6 января сообщило о взрывах возле ЗАЭС после сообщений сотрудников станции об атаке на ее тренажерный центр.

Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС.

До этого стало известно о подготовке визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.

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