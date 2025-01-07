Российские военные уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре

Военнослужащие расчета беспилотников «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ нанесли точечные удары по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе огнеупорного завода в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, в результате атак были уничтожены командно-наблюдательные пункты ВСУ с пехотой, а также была нарушена система управления подразделениями украинских войск, обороняющих населенный пункт.

29 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ «цепляются» за Часов Яр, так как потеря города даст возможность Вооруженным силам России наступать одновременно на нескольких направлениях. Он отметил, что сейчас активные бои идут в районе автовокзала.

25 декабря военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что ВСУ сосредоточили серьезную группировку в Часове Яре.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.