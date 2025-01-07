ВСУ выпустили 95 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 95 снарядов по четырем районам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе ВСУ выпустили 27 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершили атаки с помощью четырех беспилотников. Ранения получил один человек.

В Валуйском муниципальном округе села атаковали шесть беспилотников, пять сбиты. В Волоконовском районе села подверглись атакам пяти беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе ВСУ выпустили 19 боеприпасов во время пяти обстрелов и совершили атаки с помощью трех беспилотников. Краснояружский район подвергся семи обстрелам, в ходе которых выпущено 38 боеприпасов, совершены атаки трех беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе было зафиксировано четыре артиллерийских обстрела, во время которых выпущено 11 снарядов, совершены атаки 9 беспилотников, 2 из которых сбиты.

7 января в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.