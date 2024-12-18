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Пушилин прокомментировал ситуацию в Курахово

Пушилин заявил, что ВСУ в Курахово в ДНР находятся в критической ситуации

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), находятся в критической ситуации. Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Кураховском направлении ВС РФ буквально накануне освободили еще два населенных пункта — Трудовое и Старые Терны, также освобождены Анновка, Пушкино, Веселый Гай. В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая — единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнем», — заявил Пушилин.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска освободили поселок Успеновка неподалеку от города Курахово в Донецкой народной республике.

Он добавил, что в освобождении Успеновки и других населенных пунктов в этом районе принимала участие 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.

Ранее стало известно о непрекращающемся наступлении российской армии в зоне СВО.

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