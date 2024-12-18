Российские войска освободили поселок Успеновка неподалеку от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска заканчивают зачистку Успеновки. В селе наши бойцы уже водрузили флаг России, тем самым символично подчеркнув, что очередной населенный пункт вернулся в родную гавань», — заявил Рогов.

Он добавил, что в освобождении Успеновки и других населенных пунктов в этом районе принимала участие 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.

Также российские войска начали зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Константинопольского на Кураховском направлении в западной части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно о непрекращающемся наступлении российской армии в зоне СВО.