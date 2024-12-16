Главным признаком перелома в украинском конфликте является непрекращающееся наступление российских военных. Об этом в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Сейчас наша армия наступает постоянно. Как, например, в Курахово, в Красноармейском: военные взяли все узловые, стратегические объекты и перешли к постоянному наступлению», — сказал он.

Колесник добавил, что украинская армия деморализована, особенно после использования российской ракеты «Орешник».

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году 560 тысяч военнослужащих.

Также он отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

Российские войска продолжают наступать по всей линии фронта, а также выталкиванию ВСУ с территории Курской области.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.