В двух российских регионах объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Воронежской и Курской областях из-за угрозы налета БПЛА со стороны Украины. Об этом сообщают правительства регионов в своих Telegram-каналах.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — пишет в своем канале губернатор Александр Гусев.

Также оперативный штаб Курской области сообщил о том, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки в связи с налетом украинских БПЛА.

Вчера рано утром в Липецкой области было прекращено действие «красного» уровня тревоги из-за налета украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.