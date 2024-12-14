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В двух российских регионах объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Воронежской и Курской областях

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в Воронежской и Курской областях из-за угрозы налета БПЛА со стороны Украины. Об этом сообщают правительства регионов в своих Telegram-каналах.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — пишет в своем канале губернатор Александр Гусев.

Также оперативный штаб Курской области сообщил о том, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки в связи с налетом украинских БПЛА.

Вчера рано утром в Липецкой области было прекращено действие «красного» уровня тревоги из-за налета украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.

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