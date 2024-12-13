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Над Липецком выключили тревогу

Артамонов сообщил о прекращении в Липецкой области тревоги из-за налета БПЛА

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Липецкой области прекращено действие воздушной тревоги из-за налета украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» для Липецка, Липецкого и Становлянского округов, Ельца, Елецкого, Данковского, Лебедянского, Краснинского районов», — пишет Артамонов.

Он добавил, что степень угрозы была снижена до желтого уровня опасности.

До этого в Липецке объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Артамонов призвал жителей региона не снимать работу систем противовоздушной обороны, не выкладывать в сеть соответствующие фотографии, включая снимки о последствиях атак беспилотников или их пролетов, поскольку это помогает противнику корректировать направление и точность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.

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