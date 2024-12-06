Украинская армия получит 30 тысяч беспилотников

Министерство обороны Украины намерено в следующем году оснастить Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем 30 000 единиц дронов особо большой дальностью действия. Об этом военное ведомство заявило в своем аккаунте в X.

«Эти беспилотники нового поколения могут автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать вражеские цели», – говорится в сообщении.

Производство частично финансируется иностранными партнерами, уточнили в минобороны Украины.

На данный момент ВСУ регулярно используют беспилотники для атаки российских регионов. Так, в ночь на 6 декабря российские силы ПВО уничтожили над территориями Воронежской, Курской, Белгородской областей, а также над республикой Крым 33 беспилотника ВСУ.

Всего за минувшую неделю ВС России уничтожили 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также была сбита украинская ракета «Нептун».

Ранее в Херсонской области уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.