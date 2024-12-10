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ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением

Пушилин: ВСУ атаковали дальнобойным высокоточным оружием Енакиево в ДНР

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что для обеспечения безопасности в городе объявили эвакуацию гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. По словам Пушилина, жертв удалось избежать. Всего противник совершил шесть вооруженных атак. ВСУ применили дальнобойное оружие, ствольную артиллерию и ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Кроме того, глава республики уточнил, что в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского дрона был ранен мужчина 1987 года рождения. Сейчас медики оказывают ему помощь.

«Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии», — написал он.

До этого Пушилин назвал нецелесообразными удары украинских войск по Горловке, несмотря на их частоту.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.

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