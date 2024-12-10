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Глава ДНР назвал нецелесообразными удары ВСУ по Горловке

Пушилин: в ударах ВСУ по Горловке нет никакой целесообразности

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает нецелесообразными удары украинских войск по Горловке, несмотря на их частоту. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Мы, к сожалению, фиксируем атаки беспилотников по Горловке, на гражданские автобусы. Понятное дело, что нет никакой военной целесообразности [в этих атаках]», — сказал Пушилин.

Днем 8 декабря украинский БПЛА атаковал автобус маршрута № 8 в Никитовском районе Горловки, в результате чего ранения получили четыре человека. В больницу пострадавших доставил водитель транспортного средства.

В тот же день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по транспортному средству на территории жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе. Беспилотник попал прямо в баллоны, автобус был уничтожен полностью.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.

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