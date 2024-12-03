Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке

СЦКК: ВСУ впервые применили армейскую мину против мирных жителей в ДНР

close
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Украинские военные впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения. Об этом сообщил заместитель руководителя представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Финогеев, передает РИА Новости.

«Враг в очередной раз предпринял попытку атаки на Горловку, осуществил сброс с беспилотных летательных аппаратов противопехотных мин. На текущий момент это зафиксирован первый случай применения армейских противопехотных мин против гражданского населения», — заявил он.

По его словам, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще одна гражданка получила осколочные ранения. Снаряд, по данным агентства, сработал в одном из частных домов.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

1 декабря стало известно, что дрон ВСУ атаковал Горловку. В СЦКК заявили, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

Ранее стало известно, что в России ищут новые возможности защиты от украинских FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами