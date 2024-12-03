В ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке

Украинские военные впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения. Об этом сообщил заместитель руководителя представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Финогеев, передает РИА Новости.

«Враг в очередной раз предпринял попытку атаки на Горловку, осуществил сброс с беспилотных летательных аппаратов противопехотных мин. На текущий момент это зафиксирован первый случай применения армейских противопехотных мин против гражданского населения», — заявил он.

По его словам, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще одна гражданка получила осколочные ранения. Снаряд, по данным агентства, сработал в одном из частных домов.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

1 декабря стало известно, что дрон ВСУ атаковал Горловку. В СЦКК заявили, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

Ранее стало известно, что в России ищут новые возможности защиты от украинских FPV-дронов.