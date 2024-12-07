ВС России ударили по десантно-штурмовым бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по трем десантно-штурмовым бригадам, бригадам морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения проходили в районе населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Александрия, Гуево, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний клин, Николаево-Дарьино, Плёхово.

В Минобороны РФ также напомнили, что за сутки российские войска уничтожили более 380 военнослужащих ВСУ. С момента вторжения в Курскую область украинская армия потеряла порядка 38,8 тысячи бойцов на территории российского региона.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, сейчас в регионе «востребовано кризисное управление». Связано ли это выдвижение с возможной активизацией усилий российских войск по разгрому ВСУ в Курской области — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно, когда Хинштейн приступит к работе в Курской области.