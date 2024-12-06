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Стало известно, когда Хинштейн приступит к работе в Курской области

Хинштейн сообщил, что приступит к работе в Курской области 7 декабря

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей в регионе 7 декабря. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

«Остался один день в Москве для того, чтобы провести максимальное число встреч, консультаций для того, чтобы ехать в регион подготовленным», — отметил он.

По словам Хинштейна, он будет стараться работать «максимально открыто».

До этого вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин обсудил с Хинштейном планы по восстановлению Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины.

Чиновники обсудили планы по восстановлению экономики, а также коммунального снабжения в регионе. Кроме того, отдельно обсуждались вопросы оказания помощи пострадавшим жителям региона.

5 декабря губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября). После отставки Смирнов заверил , что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию». Где он намерен работать, чиновник не уточнил.

Ранее Старовойт дал Хинштейну советы по управлению Курской областью.

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