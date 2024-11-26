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ВСУ впервые применили дрон Switchblade 600 для удара по Курской области

SHOT: ВСУ впервые попытались ударить по Курской области дроном Switchblade 600

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U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, американский дрон попытались применить накануне днем. Беспилотник заметили над Рыльским районом российского региона, после чего сбили с помощью обычного ружья, отметили авторы.

«После осмотра обломков выяснилось, что это был Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. В качестве боеголовки в нем была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что ВСУ выпустили восемь ракет по Курской области. По его данным, все они были направлены на аэродром, но ни российские, ни украинские власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны.

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Атаки на Курскую область
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