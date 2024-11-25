Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, атака была пресечена около 14:40 по московскому времени.

Утром 25 ноября сообщалось, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила атаку беспилотника ВСУ. Противник планировал уничтожить запас зерновых культур в Макеевке в ДНР. Взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах отключили органы управления беспилотника и ликвидировали взрывоопасные предметы на месте.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотников. Информации о повреждениях инфраструктуры в регионах, а также о пострадавших министерство не предоставило.

Ранее появилось видео падения беспилотника под Калугой.