Появилось видео падения беспилотника под Калугой

Беспилотный летательный аппарат упал под Калугой после работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня ночью на окраине Калуги силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Он отметил, что в результате падения обломков на территории промышленного предприятия произошло возгорание, однако, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента продолжают работать сотрудники МЧС и оперативная группа.

Также в ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Накануне дежурные средства ПВО России сбили украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что ликвидировали два украинских дрона самолетного типа.

Ранее британский эксперт заявил об огромных потерях ВСУ.