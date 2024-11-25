Российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ за ночь

В ночь на 25 ноября в небе над российскими регионами были сбиты 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российскими средствами ПВО были сбиты восемь беспилотников над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской, три – над Белгородской.

Информации о повреждениях инфраструктуры в регионах, а также о пострадавших министерство не предоставило.

Минувшей ночью губернатор Калужской области сообщил, что на окраине Калуги силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Он отметил, что в результате падения обломков на территории промышленного предприятия произошло возгорание, однако, по предварительной информации, пострадавших нет.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео атаки беспилотника ВСУ на Калугу. На кадрах виден столб черного дыма после уничтожения вражеского БПЛА.

Ранее сообщалось, что за неделю в ДНР предотвратили почти 200 атак украинских беспилотников.