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В ДНР пресекли попытку ВСУ атаковать запас зерновых с помощью дрона

ФСБ: «Купол Донбасса» помешал беспилотнику ВСУ атаковать запас зерновых ДНР

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Seth Perlman/AP

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запас зерновых культур в Макеевке в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР, передает.

Отмечается, что сбит дрон самолетного типа.

В ФСБ рассказали, что применить в указанной местности мобильный робототехнический комплекс было невозможно из-за пересеченной местности. Взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах отключили органы управления беспилотника и ликвидировали взрывоопасные предметы на месте.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотников.

Минувшей ночью губернатор Калужской области сообщил, что в результате падения обломков сбитого дрона на территории промышленного предприятия произошло возгорание, однако, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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