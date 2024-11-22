Путин заявил, что наступательный потенциал российских войск растет с каждым днем

Вооруженные силы России эффективно действуют в зоне специальной военной операции и ежедневно увеличивают свой наступательный потенциал. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны, представителями оборонной отрасли и разработчиками ракетных систем, передает РИА Новости.

«Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал», — отметил глава государства.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».