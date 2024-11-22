В Кремле рассказали, стоит ли ожидать новых ударов баллистическими ракетами от РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами рассказал о главном сигнале России западным лидерам.

Он заявил, что посыл заключается в том, что «безрассудные решения и действия» стран Запада, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и таким образом принимают участие в проведении ударов по территории России, не могут остаться без реакции российского руководства.

Представитель Кремля подчеркнул, что свои возможности РФ «четко продемонстрировала».

«Контуры дальнейших ответных действий, в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены», — сказал Песков.

Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского лидера Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний «Орешника».

Также он подчеркнул, что российские военнослужащие примут меры, чтобы гражданское население Украины предупреждалось о скорых ударах ракетой «Орешник».

Ранее в МИД РФ высмеяли призыв Зеленского отреагировать на удар «Орешником».