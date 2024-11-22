Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, стоит ли ожидать новых ударов баллистическими ракетами от РФ

Песков: безрассудные действия запада не могут остаться без реакции России

close
Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами рассказал о главном сигнале России западным лидерам.

Он заявил, что посыл заключается в том, что «безрассудные решения и действия» стран Запада, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и таким образом принимают участие в проведении ударов по территории России, не могут остаться без реакции российского руководства.

Представитель Кремля подчеркнул, что свои возможности РФ «четко продемонстрировала».

«Контуры дальнейших ответных действий, в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены», — сказал Песков.

Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского лидера Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний «Орешника».

Также он подчеркнул, что российские военнослужащие примут меры, чтобы гражданское население Украины предупреждалось о скорых ударах ракетой «Орешник».

Ранее в МИД РФ высмеяли призыв Зеленского отреагировать на удар «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами