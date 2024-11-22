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В МИД РФ высмеяли призыв Зеленского отреагировать на удар «Орешником»

Захарова заявила Зеленскому, что «папа» наказал Украину за разбитое стекло

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале назвала «по-настоящему выдающимся» заявление президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего президента РФ во лжи насчет дальнобойных ударов ВСУ.

Комментируя слова Путина, Зеленский заявлял, что применение дальнобойного оружия Украиной не стало каким-то новым шагом, поскольку ВСУ не первый раз используют его. По мнению украинского лидера, Киев имеет на это полное право, «согласно нормам международного права».

«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!»» — сыронизировала Захарова.

Дипломат в связи с этим назвала Зеленского не только «просроченным» из-за того, что его президентский срок закончился в мае 2024 года, но еще и «пронюханным».

На этой неделе президент Украины обратился к союзникам и призвал их к более жесткой реакции после того, как Россия применила новую баллистическую ракету «Орешник». По его словам, необходимо реагировать, «принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе». В противном случае, считает Зеленский, «бесконечные российские удары» продолжатся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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