В Кремле разъяснили ситуацию с оповещением населения Украины перед ударом «Орешника»

Российские военные примут меры, чтобы гражданское население Украины предупреждалось о скорых ударах ракетой «Орешник». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но они будут военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы гражданское население получало информацию», — сказал представитель Кремля.

Других подробностей он не привел.

21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран и ударов Украины вглубь российской территории, ВС РФ ударили по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, средства противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Ранее в МИД РФ высмеяли призыв Зеленского отреагировать на удар «Орешником».