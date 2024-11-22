В Кремле рассказали, ожидаются ли контакты с администрацией США

Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского лидера Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний «Орешника». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Открытость президента к контактам (с администрацией США — «Газета.Ru») была, есть и остается актуальной. Каких-либо контактов с действующей администрацией не было, но вчерашнее заявление Путина было весьма исчерпывающим, понятным и логичным», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Москве не сомневаются в том, что администрация США в Вашингтоне имела возможность ознакомиться с заявлением Путина и понять его.

По словам пресс-секретаря президента, в Москве хотели бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям Путина, которые он сделал несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге. Тогда российский лидер «абсолютно исчерпывающе» изложил позицию РФ по разрешениям использовать западные ракеты для ударов вглубь территории России.

«В Питере президент послал четкий месседж, и мы, честно говоря, предпочли бы, чтобы тот месседж был принят во внимание», — заключил Песков.

21 ноября Владимир Путин заявил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Российский лидер подчеркнул, что от ударов этой ракетной системы не спасет ни одна современная система противовоздушной обороны.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что обращение Путина — это призыв к Западу и Украине, чтобы быть осторожнее с эскалацией конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине.