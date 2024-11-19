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Над Брянской областью сбили 11 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 11 украинских дронов над Брянской областью

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Ilya Galakhov/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось с 18.00 до 19.00 мск.

Также сегодня в период с 9:10 до 9:20 мск силы ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью.

19 ноября губернатор Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО за утро уничтожили 12 дронов Вооруженных сил Украины над Брянской областью. По словам главы региона, разрушений объектов не зафиксировано, люди не пострадали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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