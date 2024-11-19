Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над регионом России

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российским регионом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что четыре дрона уничтожены над Брянской областью в период с 9:10 до 9:20 мск, 19 ноября.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате падения беспилотников никто не пострадал.

Также Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области и еще один беспилотник над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.