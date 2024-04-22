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В России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников

В РФ создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от дронов

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USAF

В России создана система, которая предназначена для защиты важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика системы по имени Станислав.

Система безопасности называется «Пятница». Она будет представлена на форуме «Армия-2024», который состоится с 12 по 18 августа в Подмосковье.

Станислав заявил, что система является программным решением, которое объединяет все в единый центр. По его словам, при разработке было взято все лучшее из промышленности и кибербезопасности. Он отметил, что «Пятница» поможет защитить масштабные объекты.

20 апреля директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов заявил, что в зоне специальной военной операции на Украине проведут испытания быстровозводимых укрытий, предназначенных для защиты личного состава от минометного огня.

Днем ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за того, что на ней установлен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез».

Ранее разработчик рассказал о новом средстве защиты российских танков.

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