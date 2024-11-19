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Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Богомаз: силы ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны за утро 19 ноября уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Брянской областью России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад он сообщал об уничтожении шести дронов.

«Еще три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены двенадцать беспилотников самолетного типа», — написал чиновник.

По словам Богомаза, разрушений объектов не зафиксировано, люди не пострадали. Оперативные и экстренные службы прибыли на место падения дронов.

Также Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области и еще один беспилотник над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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