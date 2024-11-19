Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Силы противовоздушной обороны за утро 19 ноября уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Брянской областью России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад он сообщал об уничтожении шести дронов.

«Еще три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены двенадцать беспилотников самолетного типа», — написал чиновник.

По словам Богомаза, разрушений объектов не зафиксировано, люди не пострадали. Оперативные и экстренные службы прибыли на место падения дронов.

Также Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области и еще один беспилотник над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.