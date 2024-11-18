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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке терактов в трех регионах РФ

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке терактов с бомбами в трех регионах РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Калужской области подозреваемого в подготовке терактов с бомбами в трех регионах РФ. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

Согласно пресс-релизу, дома у мужчины обнаружили готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг.

«Установлено, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств», — заявили в ФСБ.

По данным ведомства, бомбы должны были быть взорваны в Тульской, Белгородской и Брянской областях России.

До этого ФСБ сообщила о предотвращении теракта на электроподстанции в Нижнем Тагиле. В ведомстве заявили, что подозреваемый в подготовке теракта в Нижнем Тагиле приехал из Екатеринбурга. Мужчина признал свою вину.

Ранее ФБР задержало жителя Хьюстона за подготовку теракта по сценарию 11 сентября.

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