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ФСБ раскрыла подробности дела о несостоявшемся теракте в Нижнем Тагиле

ФСБ: подозреваемый в подготовке теракта в Нижнем Тагиле приехал из Екатеринбурга

Мужчина, которого подозревают в подготовке теракта на электроподстанции в Нижнем Тагиле, купил компоненты для коктейля Молотова в Екатеринбурге. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

«Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбург на заправке возле маслобазы», — сообщил задержанный.

Он признался, что собирался при помощи коктейля Молотова поджечь подстанцию, которая снабжает электричеством оборонное предприятие и инфраструктуру железной дороги. Компоненты для зажигательной смеси нашли в его рюкзаке, а в телефоне мужчины обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 ноября сообщалось о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который, по версии силовиков, пытался устроить теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. По данным российских спецслужб, задержанный севастополец с сентября 2023 года находился на связи со Службой безопасности Украины (СБУ), которая в итоге поручила мужчине нарушить железнодорожное движение в Крыму.

Ранее сообщалось, что житель Владимирской области получил 16 лет колонии за диверсию и госизмену.

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