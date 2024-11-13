ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле

ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Задержан функционер запрещенной в РФ проукраинской террористической организации, гражданин России, 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить теракт в Нижнем Тагиле на электрической подстанции», — сказали в ведомстве.

По информации спецслужбы, у преступника обнаружили и изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и «средства коммуникации с перепиской в мессенджере «Telegram» со спецслужбами Украины».

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дал признательные показания.

12 ноября в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который планировал поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии.

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