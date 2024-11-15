В США задержали мужчину, готовившего теракт «в стиле 11 сентября»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало жителя страны, подозреваемого в подготовке теракта в городе Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщается на странице местного отделения спецслужбы в социальной сети X.

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 28-летний Анас Саид. Его задержали в жилом комплексе, где у молодого человека была квартира.

«Мы предотвратили потенциальную террористическую атаку прямо здесь в Хьюстоне», — рассказали в ФБР.

Из публикации следует, что во время допроса подозреваемый признался, что намеревался устроить теракт «в стиле 11 сентября 2001 года». При этом Саид имел все необходимые ресурсы для совершения атаки.

Также сотрудники спецслужбы выяснили, что молодой человек предлагал свою квартиру в качестве убежища для членов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Более того, он пытался пропагандировать идеи группировки в обществе и изучал возможность нападения на призывные пункты в Хьюстоне.

11 сентября 2001 года четыре пассажирских самолета в США были захвачены 19 членами «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). После этого террористы направили два лайнера на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — на здание американского министерства обороны в пригороде Вашингтона. Четвертое воздушное судно также направлялось к столице страны, но потерпело крушение в штате Пенсильвания.

Ранее в США отменили решение министра обороны Ллойда Остина по обвиняемым в терактах 11 сентября 2001 года.