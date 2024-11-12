Белоусов заявил о попытках Запада подорвать региональную стабильность

Коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность, пытаясь сохранить лидирующую роль в мировых процессах. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе выступления на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ, передает ТАСС.

По словам Белоусова, именно по этой причине на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мира.

Глава Минобороны РФ добавил, что сегодня обстановка в мире требует от военных ведомств стран СНГ сотрудничества с дружественными государствами с целью выстраивания равной и неделимой евразийской безопасности.

Белоусов отметил, что в этом направлении предстоит совместно проделать большую работу.

В октябре Белоусов заявлял, что растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине может обернуться полноценным военным столкновением ядерных держав.

Ранее Дмитрий Медведев назвал заявления Запада о допподдержке Киева осенним обострением.