Белоусов предупредил Запад о последствиях из-за вовлеченности в конфликт на Украине

Растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине может обернуться полноценным военным столкновением ядерных держав. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что стремление западных стран нанести максимальный ущерб России чревато последствиями, а власти не могут не реагировать на эти угрозы.

Полковник Службы безопасности страны (СБУ) в отставке Олег Стариков заявлял, что некоторые страны НАТО могут ввести свои войска на территорию Украины. По его словам, подобный исход событий может наступить, если украинские войска начнут массовое бегство, что приведет к обрушению фронта.

В сентябре замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину для принуждения России к переговорам по формуле Киева. Он отметил, что тем самым страны Североатлантического альянса ведут «опасную игру», которая потенциально может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину.