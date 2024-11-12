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Медведев назвал заявления Запада о допподдержке Киева осенним обострением

Медведев сообщил об осеннем обострении у лидеров ЕС после победы Трампа

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Екатерина Штукина/РИА Новости

После победы на выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа у лидеров стран Европы началось осеннее обострение. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», — сказал он.

По мнению зампредседателя, Европа хочет загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.

Также Медведев, комментируя в своем Telegram-канале ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что разрешение Германии на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России может привести к ядерной войне.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

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