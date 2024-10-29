Российские военные уничтожили украинский беспилотник над приграничным регионом РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дрона противника произошло в 12.10 по московскому времени.

29 октября оборонное ведомство РФ сообщило, что за ночь средства ПВО сбили семь беспилотников над регионами России. Два БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях и один — над акваторией Черного моря.

В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде привела к повреждению 11 квартир и госпитализации женщины. Пострадавшая была доставлена в горбольницу №2 с ушибом грудной клетки и переломом ребер. На шести этажах жилого дома оказались повреждены окна, балконы и фасад.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.