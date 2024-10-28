Гладков раскрыл детали атаки украинского беспилотника по жилому дому в Белгороде

Атака украинского беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде привела к повреждению 11 квартир и госпитализации женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом ребер», — написал глава региона.

По его словам, пострадавшая была доставлена в горбольницу №2. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Также Гладков отметил, что специалисты выявили повреждения в 11 квартирах. Речь идет о выбитых окнах, посеченных балконах и фасадах.

На месте происшествия работают экстренные службы, добавил губернатор.

До этого Гладков сообщал, что в результате атаки никто не пострадал, однако на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад.

По словам мэра города Валентина Демидова, атака со стороны Вооруженных сил Украины произошла примерно в 13:30. Он отмечал, что специалисты зафиксируют все повреждения, после чего передадут эти данные строителям для скорейшего начала восстановительных работ.

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