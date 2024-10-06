Бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов

Под Суджей в Курской области расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

На размещенной в посте видеозаписи военные показывают фрагменты сбитого БПЛА противника. Командир группы с позывным «Аид» называл «Бабу-Ягу» «довольно противной вещью», поскольку этот беспилотник наносит много повреждений. Он рассказал, что между операторами дронов произошла дуэль: украинская «Баба-Яга» сбрасывала на ВС РФ 82-мм мины, но ее удалось сбить FPV-дроном (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота).

«Аид» отметил, что лопасти «Бабы-Яги» уцелели и их можно будет использовать. Он также рассказал о новой «фишке» ВСУ: на передние части дрона противник ставит бронелисты, которые приходится отстреливать бронепатронами, но ночью это делать тяжело, поэтому целиться приходится в лопасти, однако ВС РФ придумали сбивать такие БПЛА FPV-дронами.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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