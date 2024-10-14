Армия Китая начала учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си, передает ТАСС.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений «Совместный меч — 2024B», — сказано в сообщении.

До этого официальный представитель минобороны Китая У Цзянь предупредил, что предоставление Тайваню вооружений третьими странами означает войну.

10 октября издание NetEase писало, что президент России Владимир Путин передал через главу российского МИД Сергея Лаврова слова в поддержку единства Китая, которые приурочили к 75-летию дружбы РФ и КНР, что вызвало недовольство в Соединенных Штатах. В статье сказано, что слова Путина можно расценивать как жест доброй воли. Особенное внимание Лавров уделил вопросу Тайваня. Глава МИД РФ отметил, что Москва полностью поддерживает усилия КНР сохранить единство страны, что идет вразрез с позицией Вашингтона. Как отметил Лавров, Россия считает, что действия американцев в районе Тайваньского пролива направлены на создание напряженности на Дальнем Востоке.

Ранее в Китае выявили шпионаж через заброшенное сетевое оборудование.