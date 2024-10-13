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МО РФ рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли 300 человек на Курском направлении

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 300 человек на Курском направлении. Об этом сообщается в очередной сводке Министерства обороны РФ.

Также за 24 часа боев, по данным МО, ВСУ потеряли семь танков, включая два Leopard, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Сообщается о восьми добровольно сложивших оружие бойцах ВСУ.

Министерство обороны РФ сообщило, что с момента вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа их потери составили 22,6 тыс. человек, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 12 радиолокационных станций РЛС, а также несколько десятков единиц инженерной техники.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается оттеснить ВСУ в Курской области, но украинские бойцы «держат рубежи».

Ранее сообщалось, что ВСУ вывезли всю сельхозтехнику с занятых территорий Кореневского района.

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