Россия оттесняет ВСУ в Курской области. Зеленский заявил, что украинские силы «держат рубежи» Зеленский заявил, что Россия пытается оттеснить ВСУ в Курской области

Российские силы пытаются вытеснить ВСУ с позиций в Курской области, однако украинская армия удерживает ключевые рубежи, заявил Владимир Зеленский. По данным украинских СМИ, наступление на левом фланге создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

Российские войска пытались оттеснить ВСУ с их позиций в Курской области. Об этом в своем видеообращении в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на попытки России, украинская армия «удерживает определенные рубежи». По данным украинского издания «Страна», российские войска смогли продвинуться на левом фланге украинских позиций в Курской области. Это создало риск окружения отдельных подразделений ВСУ в этом районе.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений от замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который объявил об освобождении 19 населенных пунктов в этом регионе.

Продвижение российских войск

О восстановлении контроля над 19 населенными пунктами в Курской области Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале 11 октября. Он отметил, что на курском направлении ежедневно уничтожаются значительные силы противника и за последние два месяца удалось добиться заметного продвижения.

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период, вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника 19 населенных пунктов», — заявил он.

Какие именно населенные пункты были освобождены, Алаудинов не уточнил. В тот же день в интервью «Комсомольской правде» он заявил, что российские войска освободили 15 населенных пунктов.

«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — говорил он.

Обстановка в Курской области

Российская армия продолжает сдерживать украинские силы в Курской области, где с 6 августа ведутся бои. Из сводки Минобороны следует, что за последние сутки в плен сдались семь украинских военных, а против гражданина США, участвовавшего в боевых действиях в составе иностранной ЧВК, возбуждено уголовное дело.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по украинским бригадам в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово, отразив пять контратак. По информации Минобороны, за сутки противник потерял более 400 человек и 18 единиц бронетехники. Российская авиация и артиллерия атаковали позиции ВСУ в 18 населенных пунктах, а вертолет Ми-28НМ поразил технику в приграничной зоне.

Военные инженеры строят понтонные мосты для доставки боеприпасов, техники и помощи жителям Курской области. На видео Минобороны военнослужащий с позывным «Белый» пояснил, что переправы помогают не только снабжать войска, но и эвакуировать мирных жителей из опасных районов. Перед установкой мостов специалисты проверяют местность на мины и оценивают проходимость берегов.